На Бєлгородщині тривають активні бої: Легіон показав свіжі кадри знищення окупантів

Бійці російського добровольчого батальйону ведуть бої недалеко від Шебекіно. Добровольці показали нові відео боїв з російською армією на території Бєлгородської області.

Бійці добровольчого батальйону показали "полювання" на ворожу піхоту та техніку, яку армія Росії ховає у посадках.

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У районі Нової Таволжанки тривають активні бої. Путінські війська продовжують крити важкою артилерієюбудинки із мирними жителями. Закликаємо місцевих не виходити з укриттів. Скоро ми разом із побратимами з РДК принесемо мир на всю Росію! А поки що – продовжуємо бій,

– йдеться у дописі до відео.

До слова, в РДК відзначали, що реакція росіян була абсолютно неадекватною, коли вони почали рейд. Тільки через кілька годин почав з'являтися організований опір.

"Якби ми ставили глибшу ціль операції – змогли б дійти до Бєлгорода", – зазначив лідер легіону Цезар.

Представник "Свободи Росії" зазначив, що військові Росії стріляють по повстанцях, але більше від цього страждає мирне населення Бєлгородської області.

Вони стріляють та руйнують не так нас, як будинки місцевих жителів та свою власну територію. Демонструючи, що Кремлю байдуже, кого вбивати – українців чи росіян. Аби тримати владу у своїх руках,

– підсумував російський доброволець.