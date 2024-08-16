З п'яти населених пунктів Грайворонського та Валуйського округів на Бєлгородщині починають евакуацію місцевих. Їх та ще одне село окупанти закриють на в'їзд.

Відповідну інформацію 16 серпня заявив губернатор Бєлгородшини Гладков. Перед цим, 12 серпня, він оголосив про евакуацію росіян з Красноярузького району, пише 24 Канал.

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Що відомо про евакуацію росіян з Бєлгородщини

Гладков заявив, що з 19 серпня до 5 населених пунктів Бєлгородщини закриють в'їзд, а місцевих – виселять.

Зокрема, мовиться про:

Грайворонський округ – там росіян ніби то вивезуть з 4 населених пунктів: сіл Новобудівка-Друга, селищ Радгоспне, Добропілля та Козачок;

Валуйський округ – з села Новопетрівка.

У Краснояружському районі закриваємо тимчасово в'їзд у село Колотилівка, виплачуємо по 15 тисяч рублів кожному прописаному в селі мешканцю та сподіваємось на покращення обстановки,

– заявив Вячеслав Гладков.

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Посіпака Путіна також повідомляв, що 14 серпня в Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації.