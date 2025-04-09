Заїхали на танках: Сили оборони показали відео прориву кордону Бєлгородської області

Бійці 225-го окремого штурмового полку прорвали кордон Бєлгородської області. Відповідне відео опублікувала пресслужба батальйону.

Відео прориву кордону опублікували у середу, 9 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал 225 ОШБ.

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Як українські військові прорвали кордон в Бєлгородській області

На кадрах видно, як українська бронетехніка проходить через російські оборонні споруди. У пресслужбі полку зазначили, що ворог посилив усі фортифікації після Курської операції, але це не допомогло в захисті.

Бійці 225-го ОШБ прорвали оборону ворога: дивіться відео

Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на "сучасні й надійні фортифікації"... Що з обличчям, росіяни?

– йдеться в повідомленні пресслужби.

Володимир Зеленський підтверджував, що ЗСУ діють в Бєлгородській області Росії. Він подякував нашим воїнам за хоробрість та підкреслив, що завдяки усій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту – зокрема на Донеччині.