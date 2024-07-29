У Бєлгородській області палала підстанція: у Росії заявили про атаку дронів

У Росії все частіше неспокійно. Зокрема, цієї ночі там загорілась підстанція на прикордонній території і не тільки.

Російські телеграм-канали пишуть, що у Томаровці Бєлгородської області Росії вночі проти 29 липня загорілась підстанція. Там зазначають, що це сталось нібито після атаки дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ знищили винищувач Су-30СМ, Росія атакувала Харків та Херсон: хронологія 886 дня війни

Також дрони були у Воронезькій області

У Бєлгородській області палала підстанція. Пишуть, що атака нібито сталась після півночі. Крім цього, у самій Томаровці нібито виключали світло. Цікаво, що Росія своїми ударами призвела до того, що в Україні застосовують погодинні графіки відключень, але й на її території почались проблеми із електропостачанням.

На записі можна побачити масштабне полум'я, яке охопило підстанцію.

У Бєлгородській області горить підстанція: дивіться відео

Губернатор Воронезької області повідомив про збиття дрона над регіоном. Він зазначив, що внаслідок його падіння пошкоджено комунальний об'єкт. За інформацією російського губернатора, обійшлось без постраждалих.

Ввечері 28 липня в російському Курську також пролунала серія вибухів. Місцеві жителі скаржились на масовану атаку безпілотників на місто. Згодом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що на російське місто летять Шахеди, які заблукали та перейшли на бік добра. Самі ж росіяни стверджували, що летіли щонайменше 15 безпілотників "хвилями" з чотирьох боків.

Пізніше в країні-агресорці заявили, що нібито було збито "ще 12 українських БпЛА літакового типу в Обоянському та Медвенському районах засобами ППО", однак Росія постійно заявляє про роботу протиповітряної оборони, тому довіряти ворогу не варто. Професіоналізм операторів російської ППО можна було побачити наприкінці 2023 року, коли вони збивали ракету над Бєлгородом, проте прорахувались і вона впала просто посеред міста.

Крім цього, губернатор Воронезької області Росії заявив, що він нібито тримає ситуацію на контролі. Водночас випадки атак дронів, про які заявляє сама Росія, частішають. До прикладу, також дрони Головного управління розвідки атакували три аеродроми та НПЗ у країні-агресорці. Зокрема, цього разу безпілотні літальні апарати долетіли аж до Оленьї.

На цю атаку навіть відреагував Александр Стубб, президент Фінляндії, адже цей аеродром всього за 200 кілометрів від кордону його країни. За його словами, фінам потрібно підготуватись, що війна стає ближче.