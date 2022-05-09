У Бєлгородській області Росія тримає 19 батальйонних тактичних груп
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російське військово-політичне керівництво стягнуло до Бєлгорода 19 батальйонних тактичних груп. Їх поступово перекидають на війну в Україну.
Деталі від Генштабу
Окупанти перекидають з Бєлгорода в Україну особовий склад та військову техніку. Так вони доукомплектовують підрозділи, які зазнали значних втрат.
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З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України ворог зосередив на території російської федерації у Бєлгородській області до 19 батальйонних тактичних груп,
– мовиться у повідомленні.
Яка ситуація на фронті станом на ранок 9 травня
- На Донбасі основні зусилля ворога зосередженні на взятті Попасної та Рубіжного. Також росіяни продовжують підготовку наступальних дій у напрямку Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки. Все для того, щоб встановити контроль над Донбасом та отримати сухопутний коридор до окупованого Криму.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках наступу не відбувається. Однак там білоруські підрозділи посилюють охорону кордону.
- На Ізюмському напрямку росіяни хочуть наступати на Сулигівку та Нову Дмитрівку.
- На Південнобузькому напрямку ворог гатить з артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних Сил України.
- На Слобожанському напрямку активних наступальних дій немає. Там окупанти перегруповують підрозділи, поповнюють запаси боєприпасів та пального. Росіяни утримують позиції, аби ЗСУ не могли просунутися у напрямку кордону.
ЗСУ нищать ворожу техніку
Російським окупантам доводиться перегруповувати свої війська, адже ЗСУ активно їх нищать. Втрати ворога на війні становлять вже 25,5 тисячі бійців. І ця кількість ще неостаточна.
Лише за добу 8 травня на Півдні України ЗСУ ліквідували 51 окупанта. Також наші воїни знищили 2 дрони, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С" та гелікоптер.Зверніть увагу! За даними ЗМІ, на війну в Україні Кремль щоденно витрачає близько 900 мільйонів доларів. Ці гроші, які влада могла б скерувати на покращення життя населення в селах, використовують на зброю для війська та зарплати армійцям.
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