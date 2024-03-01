В Росії дрони пошкодили ЗРПК "Панцир-С1": імовірно, є поранені

В Бєлгородській області Росії пошкоджено зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1". Відомо, що сталось це після атаки безпілотників.

Російські телеграм-канали повідомляють, що внаслідок атаки поранено двох російських військовослужбовців.

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Зазначають, що "прикрий" інцидент стався учора, 29 лютого в районі села Головчине Грайворонського району Бєлгородської області. За даними росіян, було чотири безпілотні апарати.

Безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Поранень зазнали двоє військовослужбовців міністерства оборони Росії,

– йдеться в повідомленні.

При цьому, мирні мешканці не постраждали.

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У міноборони Росії сьогодні звітували про збиття чотирьох безпілотників: один БПЛА, нібито, знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони – над Нижегородською областю.

На території сусідньої з Україною Бєлгородської області ситуації з атаками дронів трапляються дуже часто. Безпілотники завдають шкоди військовим об'єктам і техніці росіян.

До того ж цієї ночі дрони завітали ще в Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Росіяни заявили про атаку на підприємсвто військово-оборонного коплексу Росії – "Завод імені Свердлова". Кажуть, що усього було три безпілотники і, мовляв, їх придушили сили радіоелектронної боротьби.