У Бєлгородській області розгорнули польові табори для військ, які перекинули з інших напрямків

Окупанти продовжують перекидання своїх військових. Про це свідчать польові табори, які вже розгорнули у Бєлгородській області.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти продовжують готуватися до наступу на сході України. Їхня нова мета – взяти під контроль Донецьку та Луганську області.

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Окупанти готуються до нового наступу

Наразі відомо про те, що в Бєлгородській області розгорнули польові табори. Там перебувають підрозділи, перекинуті з інших районів бойових дій.

Також у Генштабі додали, що не припиняють своїх дій загарбники на Слобожанському напрямку. Вони інтенсивно обстрілюють та частково блокують Харків.

Відомо, що на Ізюмському напрямку ворог намагався наступити у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка. Але нашим військовим вдалося загарбницькі намагання обламати.

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