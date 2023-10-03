Бюджет США без допомоги для України: 2 причини, чому нам не варто панікувати

У медійному просторі вирують новини про відсутність допомоги Україні в бюджеті США. Чому так сталося і чи варто нам хвилюватися – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Важка доля Кевіна Маккарті

У листопаді 2022 року Республіканська партія змогла повернути собі більшість у Палаті представників Конгресу США. Однак радіти було нічому: результат вийшов гіршим, ніж очікувалося до виборів. Партія здобула 222 місця проти 212 у демократів.

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Така незначна більшість означала, що для ухвалення потрібних рішень лідерам республіканців доведеться докладати титанічних зусиль. 222 конгресменів – це люди з різних куточків країни, з різними поглядами, різними інтересами.

Наприклад, група Freedom, яку часто пов'язують з ворожими до України настроями, налічує 45 республіканців. Однак група Ukraine Caucus, представники якого закликають до збільшення допомоги Києву, об'єднує 94 конгресменів з обох партій.

За нелегку справу лідера республіканської більшості взявся Кевін Маккарті. Він довгий час був очільником меншості в період домінування демократів, тому його кандидатура була найбільш логічною.

Проте навіть процедура його обрання спікером була надзвичайно складною: кандидатуру Маккарті ставили на голосування 15 (!) разів, поки його не підтримала потрібна кількість республіканців.

Він був змушений піти на суттєві поступки згаданій вище групі Freedom, представники якої найдовше відмовлялися голосувати "за".

Розбіжності в поглядах серед республіканців яскраво проявилися у вересні під час підготовки закону про бюджет на новий фіскальний рік (у США він триває з 1 жовтня до 30 вересня). Значна кількість конгресменів не хотіла й чути пропозицій адміністрації Джо Байдена щодо витратної частини кошторису.

Варто зауважити, що допомога Україні не була головним каменем спотикання. Законотворців більше хвилювали внутрішні справи, наприклад, охорона кордонів, освіта, медичне страхування тощо.

Не маючи закону про бюджет наприкінці вересня, держава опинилася в ситуації відсутності коштів для свого функціонування. У такому разі застосовується механізм призупинення роботи уряду (shutdown), за якого продовжують працювати тільки критичні урядові відомства. При цьому сотні тисяч працівників тимчасово не отримують зарплатні.

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Подібна ситуація завжди є непопулярним заходом, якого краще уникати в інтересах обох сторін. Так сталося й цього разу: в останні години перед кінцевим терміном Маккарті домовився з демократами про компромісний закон, що забезпечує фінансування на 45 днів. Протягом цього терміну Конгрес має ухвалити повноцінний бюджет на фіскальний рік. Якщо ж цього не станеться, тимчасове фінансування може бути продовжене.

Чи варто українцям панікувати?

На жаль, жертвою компромісу стала допомога Україні. У тимчасовому бюджеті вона не передбачена, хоча для основного закону Білий дім пропонував 24 мільярди доларів. За словами демократа Майка Кіґлі, цей закон є "перемогою для Владіміра Путіна і його симпатиків". Утім, не варто вважати, що Конгрес загалом має вороже ставлення до України. Переважна більшість представників обох партій підтримують допомогу Києву, але зусилля наших друзів підважуються нездатністю різних гілок влади розв'язати внутрішні суперечності.

Чи є ця ситуація небезпечною для України? Так, але приводів для паніки нині немає.

По-перше, у Пентагоні вже заявили, що мають 5,2 мільярда доларів для надання воєнної допомоги Києву.

По-друге, ми продовжуємо отримувати підтримку від Європейського Союзу, інших країн та міжнародних інститутів.

Історично, у Вашингтоні завжди знаходили способи домовитися про фінансові питання, адже жодна сторона не хоче потрапити під шквал критики через затримування виплат власним виборцям. Тому в нас є підстави сподіватися, що протягом кількох тижнів Конгрес ухвалить бюджет, який передбачатиме повноцінну допомогу для України.

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Хай там як, Маккарті нині не позаздриш. Оскільки для ухвалення тимчасового фінансування він домовився з демократами, частина республіканців погрожує скинути його з посади спікера. Особливо люто виступає Метт Ґейц: конгресмен із Флориди вже зареєстрував постанову про недовіру Маккарті. Однак для її ухвалення йому знадобляться голоси тих самих демократів, до яких раніше ходив спікер.

Українцям варто усвідомити, що Конгрес США не є принципово ворожим щодо допомоги Києву. Такими є певні групи як серед республіканців, так і серед демократів. Проте переважна більшість конгресменів залишаються нашими друзями. Випадок з тимчасовим фінансуванням, в якому немає допомоги для України, – це радше ситуація, за якої наші інтереси стали заручниками внутрішньої американської боротьби, але аж ніяк не наслідок ворожого ставлення більшості республіканців чи демократів.