Бюджет має відповідати стану економіки, а не очікуванням людей, – експерт
Бюджет на 2020 рік цілком адекватний та відповідає реальному стану економіки. Таку думку висловив у коментарі 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Цифри ухваленого бюджету України на наступний рік цілком відповідають реаліям, запевняє експерт.
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Бюджет має відповідати стану української економіки, а не очікуванням людей,
– зазначає Фурса.
Своєю чергою, економіст Тарас Козак підкреслив, що позитивом документу є його своєчасність.
Голосування за бюджет у листопаді говорить про те, що ми стаємо цивілізованою країною,
– сказав експерт.
Однак в опозиції заявили, що бюджет не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно владою. Захисники документу від "Слуги народу" апелювали – мовляв, зараз складна ситуація, тому при формуванні кошторису виходили з того, що є.
Основні цифри бюджету-2020
Що закладено у Держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу
Зауважимо, за ухвалення бюджету у цілому проголосували 280 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів, проти висловились 50 нардепів.
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