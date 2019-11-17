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      Бюджет має відповідати стану економіки, а не очікуванням людей, – експерт

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      Сергій Фурса / 24 канал

      Бюджет на 2020 рік цілком адекватний та відповідає реальному стану економіки. Таку думку висловив у коментарі 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Цифри ухваленого бюджету України на наступний рік цілком відповідають реаліям, запевняє експерт.

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      Бюджет має відповідати стану української економіки, а не очікуванням людей,
      – зазначає Фурса.

      Своєю чергою, економіст Тарас Козак підкреслив, що позитивом документу є його своєчасність.

      Голосування за бюджет у листопаді говорить про те, що ми стаємо цивілізованою країною,
      – сказав експерт.

      Однак в опозиції заявили, що бюджет не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно владою. Захисники документу від "Слуги народу" апелювали – мовляв, зараз складна ситуація, тому при формуванні кошторису виходили з того, що є.

      Основні цифри бюджету-2020


      Що закладено у Держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, за ухвалення бюджету у цілому проголосували 280 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів, проти висловились 50 нардепів.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет 2020 Бюджет
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