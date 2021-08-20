Бюро економічної безпеки очолив глава фіскальної служби Мельник, – ЗМІ
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
Бюро економічної безпеки (БЕБ) очолив керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Голова конкурсної комісії Тимофій Милованов 14 серпня називав Мельника одним з трьох претендентів.
Андрій Мельник був очільником Державної фіскальної служби з 2020 року. Інформацію про нове призначення оприлюднив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
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Вадима Мельника обрали головою БЕБ
Ну все, finita la commedia, БЕБ очолив нинішній керівник ДФС Вадим Мельник,
– написав нардеп.
Він також додав свою думку: "А ідея то яка була хороша".
До речі, про те, що Мельник один з трьох кандидатів, який пройшов у заключний етап конкурсу на посаду голови БЕБ, повідомляв голова конкурсної комісії Тимофій Милованов. Тоді у списку також фігурували Василь Горбаль та Аттіла Ковчі.Зверніть увагу! БЕБ – це новостворений єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами з повноваженнями Служби безпеки та Податкової міліції. Його завдання – розслідувати економічні злочини проти України та боротися з олігархами.
Що відомо про Вадима Мельника
- Вадим Мельник – полковник податкової міліції. Народився 02 травня 1972 року в Житомирі.
- Він закінчив Харківський військовий університет у 1994 році за кваліфікацією радіоінженер.
- У 2000 році здобув юридичну освіту в Національної юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
- Протягом 2000 – 2014 років служив в податковій міліції в органах ДПА, ДПС, Міндоходів.
- З 2014 по 2016 роки був начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.
- З 2016 по 2020 рік працював у закладах вищої освіти. Зокрема доцентом кафедри фінансових розслідувань Університету ДФС, згодом – викладачем, докторантом кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського держуніверситету.
- У 2020 році був менеджером Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці.
- З кінця 2020 року – голова Державної фіскальної служби України.