Хто зі студентів може не проходити БЗВП

З вересня 2025 року певні категорії студентів проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Зокрема, вона буде обов'язковою для здобувачів закладів вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Проте деякі студенти можуть бути звільнені від проходження БЗВП. Про це повідомляє 24 Канал.

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Кого зі студентів звільняють від проходження БЗВП

Згідно з законом "Про військовий обов'язок і військову службу", від проходження базової загальновійськової підготовки звільняються студенти, які визнані непридатними до військової служби за станом здоровʼя, а також особи, які проходили військову службу раніше та вже мають сертифікат про її проходження.

Водночас студенти, які навчаються за заочною, дистанційною або іншими формами та іноземні громадяни не проходитимуть БЗВП.

Військова підготовка складатиметься з двох частин та триватиме 300 академічних годин. Теоретичний курс має 90 годин і його проходитимуть усі здобувачі освіти. Практичний курс складатиметься з 210 академічних годин й проводитиметься у навчальних частинах, центрах Збройних Сил та інших установах.

Зазначимо, що практичний курс БЗВП буде обовʼязковим лише для чоловіків. Натомість жінки можуть пройти його за бажанням.