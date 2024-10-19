У чотирьох навчальних центрах ЗСУ тривалість БЗВП збільшили на 50%, – Генштаб

На базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) збільшили. Тепер навчання триватиме 1,5 місяця замість 30 днів.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін на брифінгу в Києві.

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Збільшення терміну БЗВП

Євген Межевікін вказав, що один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів БЗВ.

З цією метою розроблена та затверджена програма БЗВП з терміном навчання 1,5 місяця,

– сказав він.

Посадовець Генштабу вказав, що це пілотний проєкт. Наразі зі рішенням головкома Сирського він впроваджується на базі чотирьох ключових навчальних центрів ЗСУ. До цього експерименту залучені близько 500 військовослужбовців.

Межевіків зазначив, що оновлена програма БЗВП передбачає вивчення основ застосування БпЛА та окопних засобів радіоелектронної боротьби і розвідки (РЕБ/РЕР), посилення тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на фронті, особливо виживання в холодну пору року.

Результати пілотного проєкту проаналізують у грудні 2024 року. Після цього Олександр Сирський вирішить, чи поширювати таку практику на інші навчальні центри.