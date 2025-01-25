Студенти, які відмовляться проходити БЗВП, будуть відраховані з вишів: пояснення Міноборони

У вересні 2025 року в українських вишах впроваджують обов'язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Відмова від її проходження може стати підставою для відрахування з університету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення Міністерства оборони України.

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БЗВП – обов'язкова умова для навчання в університеті

Зазначається, що теоретичний курс БЗВП викладатиметься для всіх студентів. А практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я. Стосовно жінок, які придатні за станом здоров'я, то вони можуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства,

– вказують у міністерстві.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов’язкової базової військової служби, яку, згідно з чинним законодавством, мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років.

Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.