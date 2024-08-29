У телеграмі з'явилися "офіційні" сповіщення про графіки відключень: що кажуть в Укренерго

У телеграм-каналах розповсюджують інформацію про створення "офіційних" сторінок сповіщення про графіки відключень. Однак це маніпулятивна та неправдива реклама, яку можуть використовувати шахраї.

В Укренерго зазначили, що такі оголошення – чергова маніпуляція на чутливій темі повернення заходів обмеження споживання.

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Українців закликають не переходити за такими посиланнями

Енергетики закликають не переходьте за посиланнями, вказаними у таких дописах. Адже вони вимагають особисті дані.

Дані, які вимагають при реєстрації на таких телеграм-каналах, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях,

– повідомили в Укренерго.

Де можна дізнатися інформацію про стан енергосистеми

До слова, 29 серпня Укренерго та сервіс Київ Цифровий запустили систему інформування про стан енергосистеми. Актуальну інформацію про графіки відключень у столиці можна дізнатися там.

Крім цього, Укренерго також працює над створення додатка, де жителі всіх регіонів України будуть мати можливість отримати інформацію про стан енергосистеми, вірогідність застосування відключень та спланувати раціональне споживання електроенергії впродовж доби.

Ба більше, вже зараз є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для споживачів у кожній області у телеграм-боті "Диспетчер Укренерго". Приєднатися до бота можна тут.