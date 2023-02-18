Україна може отримати додаткові Caesar: Франція вже пришвидшила виробництво

Україна може отримати додаткові потужні гаубиці Caesar. Франція вже пришвидшила їхнє виробництво.

Про це заявила міністерка у справах Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна під час Мюнхенської конференції, інформує 24 Канал. До речі, раніше стало відомо, що Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar.

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Україні можуть передати додаткові Caesar

За словами Колонни, Париж вже прискорив виробництво озброєнь, тому Київ може розраховувати на швидкі поставки додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.

Міністерка наголосила, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.

Потужні Caesar для України