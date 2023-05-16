Посилення кібербезпеки: Україна стала членом одного з важливих центрів НАТО

Україна приєдналась до одного з центрів Північноатлантичного альянсу, що відповідає за боротьбу з кібератаками. Власне, йдеться про CCD COE – Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО.

У вівторок, 16 травня, Міністерство закордонних справ нашої держави опублікувало повідомлення про те, що український прапор замайорів біля штаб-квартири CCD COE у Талліні. Це свідчить про те, що Україна приєдналася до цієї організації.

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"Дякуємо за запрошення"

Слід сказати, що Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО був заснований 14 травня 2008 року. Як відомо, він також проводить навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.

Сьогодні в штаб-квартирі CCD COE у Таллінні було офіційно піднято прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до цієї організації. Ми дякуємо країнам-спонсорам CCD COE за запрошення України та висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку та допомогу на шляху до НАТО,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Інші деталі

Засновниками CCD COE є Естонія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Словаччина та Іспанія.

Зазначимо, що Україна подала заявку на членство до цієї організації ще в серпні 2021 року – себто до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Власне, у цій організації станом на 2022 рік були ще такі члени, що називаються себе державами-спонсорами: