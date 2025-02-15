На ЧАЕС досі продовжують гасити загоряння: яка ситуація на станції

На Чорнобильській АЕС рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки нового безпечного конфайнменту.

Така ситуація на території об'єкта зберігається станом на ранок суботи, 15 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

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Яка ситуація на ЧАЕС

Згідно з оприлюдненою інформацією, в період з 22:00 до 07:00 до ліквідації наслідків залучали 5 працівників ДСНС та 2 одиниці техніки. Станом на ранок на місці працюють 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено,

– ідеться у повідомленні.

Також оприлюднили технічний стан комплексу об'єкта "Укриття" та Нового безпечного конфайнменту: (НБК-ОУ):

наскрізні руйнування площею приблизно до 15 квадратних метрів;

дефекти обшивки без суцільного руйнування до 200 квадратних метрів;

пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;

наявні руйнування болтових з'єднань;

деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини ГТО.

Нагадаємо, Росія задала удару по ЧАЕС у ніч проти 14 лютого. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксували. Поблизу станції СБУ знайшла уламки дрона з його серійним номером. Це був "Герань-2" ("Шахед").