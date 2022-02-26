У Чаплинці зняли російський прапор: захопливе відео

26 лютого 2022 , 09:25
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Джерело:

Командування Повітряних сил ЗСУ

Запеклі бої на Херсонщині тривають – ЗСУ знищують все більше ворогів і повертають контроль над українськими містами. Так, у Чаплинці вже зняли російський прапор.

Відповідне відео оприлюднило Командування Повітряних сил Збройних сил України 26 лютого.

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Хлопці знімають цей шмат л*йна у Чаплинці на Херсонщині. Слава Україні!
– підписали ролик.

У Чаплинці зняли російський прапор: дивіться відео

Автор: Олег Васьків