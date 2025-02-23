У час пік мали спрацювати вибухівки: Росія готувала теракт в гіпермаркеті у Києві

Окупанти хотіли вчинити теракт у гіпермаркеті столиці. СБУ викрила ворожі наміри.

В Україні за три роки повномасштабної війни виявлені 102 агентурні мережі росіян. Серед них були "топові", які планували ліквідувати президента України. Перед інавгурацією Путіна і на Великдень окупанти готували замах на очільника ГУР Кирила Буданова. Про це на пресконференції розповів глава СБУ Василь Малюк, передає 24 Канал.

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Росія готувала теракт у гіпермаркеті Києва

Після того, як замах на Буданова провалився, розлючені загарбники вирішили помститися. Цього разу не військовим високопосадовцям чи президенту України, а цивільним.

Так, ворог запланував теракт в одному з будівельних гіпермаркетів у Києві однієї французької фірми. У час пік, після шостої вечора, коли у магазині багато людей, там мали вибухнути вибухові пристрої, які були у місцях, де розташовані легкозаймисті суміші. СБУ вдалося запобігти трагедії.

Нагадаємо, що мешканці Київщини готували теракти на замовлення російських спецслужб. Йдеться про підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів у регіоні. Їх викрили.