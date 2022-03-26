Час відкриття секретів: Anonymous опублікували документи центрального банку Росії

Група хакерів Anonymous, яка оголосила кібервійну Росії після нападу на Україну, оприлюднила 28 гігабайтів документів центробанку держави-агресора.

Відтак у мережі у вільному доступі опинилися контракти, програми, кореспондентські рахунки тощо.

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Документи центробанку Росії "злили" в мережу

Про злом центрально банку Росії хакери повідомили у п'ятницю, 25 березня, у твітер, пообіцявши, що усі дані незабаром опублікують.

Про публікацію цих документів повідомили у твітері The Black Rabbit World. Anonymous додали, що ці дані розповсюдять у різні точки Інтернету. На випадок, якщо посилання будуть піддані цензурі, то хакери поділяться ними за різними посиланнями.

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