Час і західним партнерам взяти на себе відповідальність і закрити небо, – Подоляк

Михайло Подоляк наголосив, що логіка війни Росії – бити по цивільних об'єктах та мирному населенню. Тому Заходу потрібно взяти на себе відповідальність і закрити небо над Україною.

Росія продовжує атакувати українські міста, обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі будинки й садки, історичні пам'ятки. Ворог прагне знищити Україну.

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Подоляк про необхідність закриття неба

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що логіка війни, з якою Росія прийшла на українські землі, – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню.

Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти й на себе відповідальність за закінчення війни,

– наголосив він.

Нагадаємо, українська влада та дипломатія робить все можливе, аби Захід таки наважився на закриття неба.

Заклики про необхідність закриття неба

Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів закрити небо над нашою територією. Відповідна петиція всього за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів. Люди у всьому світі звернулися з проханням до НАТО про закриття неба.

З такими закликами неодноразово виступав президент Володимир Зеленський. 3 березня він наголосив: якщо світ не має сміливості закрити небо, то він повинен хоча б дати Україні літаки.

Дмитро Кулеба напередодні показав, як Росія знищує українські міста, зокрема продемонстрував варварські наслідки атаки на Бородянку. Він вкотре закликав закрити небо над Україною.

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