"Час збирати валізи і вокзалом на Росію": "Мадяр" заявив про атаку на енерговузли Криму

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ 5 липня повідомив про ураження понад низки енерговузлів в окупованому Криму. Протягом 1– 5 липня загалом їх вимкнули на 37 локаціях на ТОТ на Півдні.

Про це "Мадяр" написав у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Палають підстанції, частина півострова без світла: у Криму пролунали вибухи

Що у Криму зі світлом?

У Криму завдяки ударам СБС за останні 48 години – мінус 16 енерговузлів.

А протягом 1 – 5 липня загалом було вимкнено уже 37 енерговузлів на окупованих територіях Криму, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя.

Як зауважив "Мадяр", "кримський рубильник у положення off".

Йдеться не про розетку, але про демонтаж ворожих тилів у Криму: тотальний ППОпад, логістичний та паливний голод, енерговузли&зв'язок – то взагалі зайве, послідовна ізоляція військової присутності на півострові аж до повного відтоку колонізаторів та колабів,

– написав "Мадяр".

Півострів зможе трохи протриматися на генераторах, але недовго.

"Дивитися ж Соловйова "про побєду" стає технічно складно, реальність вимикає пропаганду. Сіпанням ока не обійдеться. Час збирати валізи, і вокзалом на Росію", – відмітив командувач СБС.

До слова, у ніч на 5 липня у Криму також під прицілом опинився аеродром Гвардійське. Його окупанти активно використовують для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, а також для логістичних потреб та технічного обслуговування своєї авіаційної техніки.