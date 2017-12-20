Час виправити помилки, – Меркель вперше зустрілась із родичами загиблих після торішнього теракту
Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що влада була не готова до атаки на торішньому різдвяному ярмарку в Берліні, жертвами якої стали 12 людей.
Пані Меркель взяла участь у церемонії відкриття меморіалу на площі Брайтшайдплац у Берліні, де торік терорист давив вантажівкою людей на різдвяному ярмарку, пише ВВС.
Під час вшанування загиблих, вона також заявила, що настав час "виправити припущені помилки".
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Також стало відомо, що канцлерка зустрілася із родичами загиблих, які обвинувачували її у бездіяльності через те, що вона відтягувала зустріч із ними. Зустріч із ними вона схарактеризувала як "жорстку, але відверту".
За декілька днів до цього, у статті в газеті Tagesspiegel міністр юстиції Німеччини Хайко Маас також визнав, що країна не була "достатньо готовою" до такого нападу.
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