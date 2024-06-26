І в часи поразок, і в часи перемог: Зеленський відреагував на результат збірної на Євро

Увечері, 26 червня, Україна, на жаль, вилетіла з Євро-2024. Президент України вже відреагував на поразку наших футболістів.

Команда Сергія Реброва в третьому турі групи Е зіграла проти збірної Бельгії. У надважливому поєдинку синьо-жовті не зуміли обіграти одну з найкращих збірних світу.

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Як Зеленський відреагував на результат України на Євро

Сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог,

– написав у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський.

Президент України висловив вдячність нашій збірній з футболу. Він зауважив, що, попри невтішний результат, спортсмени "билися за нашу країну". За його словами, великі перемоги України ще попереду.

"А поки тримаймо удар, підіймаймося, щоб рухатися далі, щоб у майбутньому стати сильнішими! Слава Україні", – додав президент.

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