Окупанти просунулися поблизу одного з міст Донецької області, – DeepState
- З'явилася оновлена мапа DeepState.
- Її дані демонструють успіх окупаційних військ на одній з ділянок фронту.
Попри ефективні дії українських військових, які стримують ворожі війська по всій лінії фронту, окупантам таки вдається здобувати певні успіхи на деяких напрямках. Йдеться, зокрема, про Донеччину.
Там ворог зміг просунутися поблизу населеного пункту Часів Яр. Про це свідчать оновлені дані від аналітичного проєкту DeepState.
Де просунулися росіяни?
Як стверджують експерти, окупаційні війська змогли досягнути певних успіхів біля Часового Яру в Донецькій області.
Додамо, що аналітики з ISW також писали про просування росіян на Донеччині. Водночас Сили оборони мали успіхи, зокрема, поблизу Гуляйполя.
Яка ситуація на фронті: дивіться карту DeepState
Варто зауважити, що адміністрація США висунула ідею створення спеціальної вільної економічної зони на сході Донецької області як своєрідного буфера проти подальшого російського просування.
Проте ця пропозиція не знайшла підтримки ані в Україні, ані в Росії. Експерти, зокрема ексспівробітник СБУ Іван Ступа, вважають такий проєкт надто ризикованим для американських інвесторів через триваючу війну, навіть попри потенційні податкові преференції та інші стимули.
Що відбувається на фронті Донеччини?
Повідомлялося, що російські війська суттєво активізували наступальні дії в північній частині Мирнограда – там зараз ведуться інтенсивні стрілецькі бої в центральних районах міста.
Водночас українські підрозділи повністю контролюють північну частину Покровська та продовжують завдавати потужного вогневого ураження по скупченнях і позиціях ворога.
Ситуація загострилася на Лиманському напрямку. Там чисельна перевага росіян у живій силі сягає критичних показників – від 1:6 до 1:10 на користь окупантів, що дозволяє їм проводити постійні та масовані штурми.
На Слов'янському напрямку окупанти продовжують використовувати дрони для ускладнення логістики українських військ, намагаючись перерізати шляхи постачання. Окрім того, російські підрозділи змогли інфільтруватися в українську оборону в районі Закітного, однак десантники ЗСУ вже проводять активну зачистку території та повертають контроль над втраченими позиціями.