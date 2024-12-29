Росіяни штурмують, їм дуже потрібний Часів Яр, – в ЗСУ повідомили про ситуацію в місті

Події в районі Часового Яру загострюються. Росіяни значно збільшили кількість штурмів, аби якнайшвидше зайти та захопити вкрай важливе для них місто.

Окупанти використовують різні тактики, аби досягнути результату в Часовому Ярі. Однак наразі дії ворога марні, як повідомив 24 Каналу представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

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Яка ситуація біля Часового Яру

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що у Часовому Яру тривають бої у міській забудові. Окупантам вкрай важливо захопити місто, оскільки воно розташоване на височині і з нього відкривається ще одна важлива дорога.

Для того, щоб противник мав успіхи на Краматорському напрямку, йому потрібно це місто (Часів Яр – 24 Канал). Саме це є причиною щоденних наступів. У порівнянні з минулим місяцем штурмів стало набагато більше,

– зауважив Андрій Полухін.

Якщо раніше росіяни використовували здебільшого малі піхотні групи для штурмів, то зараз окупанти також застосовують механізовану техніку, аби просунутися по Часовому Яру.

"Наразі їм це не вдається. Наші хлопці ефективно знищують і бойові машини піхоти, і навіть були уражені кілька танків за минулі тижні. Противник, як я вже зазначив, не має успіху", – наголосив військовий.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

Водночас варто зазначити, що ворог відносно рідко використовує механізовану техніку для штурмів. Та все ж більшу частину ворожої техніки знищують Сили оборони. Також штурми росіянам псує дистанційне мінування з боку українських військових.

Зрештою, нелегко ворогові просуватися до міста механізованою техніку, адже робити це потрібно через канал, де мости й переправи фактично зруйновані.

Загалом ситуація на цьому напрямку залишається непростою. Окрім того, що росіяни штурмують "в лоб", також намагаються проходити невеликими піхотними групами через позиції бійців і нав'язувати бої в тилу. Втім, за словами представника пресслужби 24 ОМБр, ця тактика наразі не є успішною.