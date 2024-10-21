Якщо захоплять Часів Яр: росіяни можуть вийти на вкрай важливе місто

Російські військові не зупиняють рух до Часового Яру. У разі захоплення цього міста, росіянам відкриється дорога до цілої агломерації.

Штурми окупантів в районі Часового Яру мають часткові успіхи, що створює загрозливу ситуацію. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, як росіяни зможуть рухатися, якщо їм вдасться окупувати Часів Яр.

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Куди рухатимуться росіяни, якщо захоплять Часів Яр

Аналітик видання Bild Юліан Рьопке нещодавно заявив, що російська армія нібито прорвала оборону Часового Яру. Водночас в ОТУВ "Луганськ" спростували цю інформацію. Водночас росіяни справді забігає за канал Сіверський Донець – Донбас.

Цей канал – дуже хороший рубіж для зупинки противника, особливо у бік Часового Яру. Це гарний протитанковий рів, через нього складно рухатися технікою, особливо під постійними обстрілами нашими засобами ураження,

– зазначив Роман Світан.

Використовуючи тактику малих тактичних груп, російським військовим вдалося на двох напрямках перейти зі східного берега на західний. Тож зараз бої тривають на західному березі каналу.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

"Поки далеко ще до Часового Яру. Хоч про канал можна сказати як про один з рубежів оборони Часового Яру, тож можна зрозуміти Рьопке. Але саме місто західніше, його утримують наші війська", – пояснив полковник запасу.

Тож наразі стратегічної загрози для Часового Яру, на думку Світана, немає. Цього, однак, не можна сказати про оперативно-тактичну загрозу зі сходу та півдня, яку росіяни вже створили.

Для нас важлива зв'язка Торецька та Часового Яру. Це два "замкові камені", які не дадуть можливість росіянам рухатися далі на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ. Відхід (ЗСУ – 24 Канал) з Часового Яру відкриє ворогу можливість вийти на Костянтинівку ще й зі сходу,

– пояснив Світан.

Через те дуже важливо втримати Часів Яр, адже перед росіянами будуть доволі загрозливі можливості.