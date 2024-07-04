ЗСУ вийшли з району "Канал" у Часовому Яру: що ворог може робити далі

Сили оборони були змушені залишити певні позиції у місті, адже окупанти повністю їх знищили. Ситуація залишається дуже складною та має тенденцію до загострення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що цілі росіян залишаються незмінними. Вони хочуть захопити місто та відкрити собі шлях до інших великих конгломерацій.

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Що Росія робитиме далі

Після того, як Україна втратила контроль над мікрорайоном "Канал", росіяни намагатимуться там просунутися. Окупанти хочуть перетнути в кількох місцях канал Сіверський Донець – Донбас, адже їм дуже важливо налагодити через нього логістику. Далі намагатимуться розвинути успіх, щоб повністю окупувати Часів Яр.

Чи станеться це взагалі, чи в найближчій перспективі – прогнозувати важко. Відповідь на питання залежить від наявності у нас ресурсів, зокрема артилерійських. Бо чим далі, тим більше складнощів виникає у наших логістів, які забезпечують оборонців Часового Яру,

– зауважив військовий експерт.

До того ж ми бачимо, що ворог суне буквально з усіх боків. Бої, які зараз ведуться на напрямку Торецька можуть бути трансформовані в такий спосіб, що окупанти рухатимуться в бік Часового Яру. Це потрібно, аби створити нам проблеми на південному фланзі оборонних рубежів.

Ситуація у Часовому Яру: дивіться на карті

Бої дуже складні ще й через те, що ворог не зважає на втрати й має тотальну перевагу в авіації. Саме керовані бомби знищили багатоповерхівки на території мікрорайону "Канал". Тому велика проблема полягає в тому, що Україні критично не вистачає систем ППО та ПРО.