Часів Яр – головна мета росіян на Краматорському напрямку: в ОСУВ "Хортиця" доповіли

Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту, зокрема на Краматорському напрямку. Головною ціллю ворога є захоплення Часового Яру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

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Що відомо про обстановку у Часовому Яру

Військові зазначають, що на Краматорському напрямку головною метою російської армії залишається Часів Яр. За добу по позиціях українських оборонців у місті ворог здійснив 139 артилерійських обстрілів.

В умовах обмеженої видимості противник проводив наступальні дії за підтримки бронетехніки. Лише в Часовому Яру підрозділи Сил оборони знищили та пошкодили 8 БМД російських десантників,

– вказують в "Хортиці".

Також на цьому напрямку противник безуспішно атакував українські позиції неподалік Маркового, Білої Гори та Ступочок.

До слова, за данними Генштабу за минулу добу на Краматорському напрямку відбулося 43 бойові зіткнення.

Раніше в ОТУ "Луганськ" зазначали, що ворог штурмує в напрямку міста та обстрілює його райони різними типами озброєння. Станом на початок січня, ситуація в Часовому Яру була стабільна. Тоді росіяни намагалися переміщуватися через труби до колектора неподалік міста.