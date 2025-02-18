ЗСУ взяли в полон російських десантників в Часовому Яру

Українські захисники захопили в полон російських десантників в Часовому Яру Донецької області. Окупанти продовжують руйнувати місто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ситуація в Часовому Ярі залишається складною. Окупанти майже безперервно штурмують місто з різних напрямків.

Дивіться також Успіх ЗСУ під Покровськом, наступ росіян під Куп'янськом: як змінилася лінія фронту за тиждень

Захопили в полон десантників

Як розповідають військові, російські окупанти кидають на штурм Часового Яру повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи. Також ворог руйнує залишки будівель, які ще стоять в місті.

Тривають майже безперервні штурми з різних напрямків. Одночасно ворог руйнує залишки будівель в населеному пункті всіма можливими видами озброєння,

– йдеться у повідомленні.

В таких надскладних умовах воїни 24 ОМБр не лише стримують та знищують ворога, але й регулярно беруть російських полонених.

Там оприлюднили фотографії частину російських десантників, які здалися в полон та зберегли свої життя.

Російські полонені в Часовому Яру / Фото 24 ОМБр

Російські полонені в Часовому Яру / Фото 24 ОМБр

Російські полонені в Часовому Яру / Фото 24 ОМБр

Нагадаємо, станом на 18 лютого втрати Росії сягають понад 861 тисячі особового складу. Також Сили оборони України знищили понад 10101 ворожий танк, 21075 бойових броньованих машин, 23275 артилерійських систем, 1285 РСЗВ тощо.