Частина Енергодара без світла через влучання росіян у підстанцію

Російські загарбники регулярно обстрілюють Енергодар, що в Запорізькій області. Унаслідок чергового прильоту по місту, більшість районів залишилася без електропостачання.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов попередньо повідомив, що окупанти влучили у промислову зону. Інформації, коли відновлять електропостачання, поки немає.

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Вороги пошкодили одну з підстанцій

За словами мера Енергодара, окупанти почали ранок неділі з провокацій. Через обстріл промзони було пошкоджено одну з підстанцій.

Після цього, у більшої частини жителів міста зник доступ до електроенергії. Зауважимо, що це вже не вперше, коли росіяни гатять по підстанції.

Саме в Енергодарі розташована Запорізька АЕС. Тому регулярні обстріли міста з боку росіян – цинічне намагання залякати українців та весь світ.

Нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги – наражати себе на смертельну небезпеку. Коли чуєте відповідний сигнал – переходьте в укриття або дотримуйтеся правила двох стін.

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Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

Наголосимо, що загарбники окупували територію ЗАЕС ще на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді персонал електростанції працює в нелюдських умовах під постійними обстрілами, щоб не допустити її знеструмлення.

Лідери Великої сімки закликали Росію негайно вивести свої війська із ЗАЕС та повернути її під повний контроль України. Про це 23 жовтня розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Однак окупанти не поспішають слухняно виконувати вимоги G7. Натомість вони мінують місцевість, щоб у разі відступу завдати якомога більшої шкоди.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов зазначив, що після заяв про "брудну бомбу", ризик того, що окупанти підірвуть ЗАЕС зріс. За його словами, росіяни можуть спричинити цим локальну техногенну катастрофу, у якій звинуватять Україну.

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