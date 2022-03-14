Частина евакуаційних автобусів вже вирушила по людей у Дмитрівку
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Україна продовжує організовувати для людей, які перебувають у небезпечних місцях, гуманітарні коридори. Зокрема, у Дмитрівку, що біля Києва, вже вирушили перші евакуаційні автобуси.
Загалом на 14 березня організували 10 гуманітарних коридорів. Більшістю планують доставити у безпечні місця жителів Київської області.
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У Дмитрівку вирушили перші евакуаційні автобуси
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у мережі, що перші евакуаційні автобуси вже виїхали у пункти призначення.
Автобуси вирушили за людьми у Дмитрівку,
– написав Тимошенко.
Нагадаємо, із Дмитрівки Київської області евакуація відбувається до міста Білогородка. Маршрут такий: Дмитрівка – Гнатівка – Міла – Петрушки – Білогородка. Автобуси вирушають з Білогородки за маршрутом: Білогородка, Петрушки, Міла, Гнатівка, Дмитрівка.
Частина евакуаційних автобусів вже вирушила у Дмитрівку: дивіться відео