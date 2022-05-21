Частина Криму перетвориться у болото, – активіст назвав ризики через окупацію Каховки

Під загрозою затоплення може опинитись мікрорайон Корабел, який розташований на острові в колишній заплаві. До моменту будівництва ГЕС цю територію майже щороку затоплювала вода. Зараз ця ситуація може повторитися, колись такі повені вже були – до початку 90-х років ГЕС скидала воду, як і сьогодні.

Про це розповів 24 каналу херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що серед херсонців почалась паніка через можливе затоплення міста.

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Навіть після відключення подачі води у Крим таких повеней не було, адже роками вибудовувалась система, яка подавала потрібну кількість води з ГЕС у ставки чи зрошувальні канали і таким чином у ГЕС не було потреби скидати воду, говорить активість.

За його словами, зараз побутує дві протилежні думки з цього приводу – з одного боку є припущення, що рашисти роблять це навмисно, аби продемонструвати "картинку" пропагандистам. А з іншого – працівники Каховської ГЕС повідомляють, що не працюють два гідроагрегати із шести і воду доводиться просто скидати, бо окупанти не дають відремонтувати поламку.

"Можу додати, що робота шести гідроагрегатів – звичайна практика Каховської ГЕС. Просто це робиться увечері, під час пікових навантажень, аби подавати в українську електромережу потрібну кількість струму під час найвищого часу споживання", – стверджує активіст Мочанов.

Чи станеться повінь у випадку подальшого вивільнення води

Але якщо ГЕС продовжить працювати в таких умовах, як зараз – нічого критичного не трапиться. Житла на цих територіях у Новій Каховці немає, де могло бути катастрофічне затоплення, каже він.

За словами місцевого активіста, у Херсоні вода може затопити хіба що присадибні ділянки та споруди поблизу берега, але навряд вона дійде до житла, бо все здатні поглинути Олешківські піски. Тому, поки катастрофічні наслідки не загрожують Херсону чи Каховці.

Окупантам це загрожує омілінням помпових станцій, адже вони зараз черпають воду із Каховської ГЕС. А, ці станції можуть опинитись вище рівня води.

Тому панікувати не варто, єдине, що може зовсім не бути води на Крим, бо загарбники розікрали помпове обладнання вже в самому Джанкої, а також пошкодили гідроізоляцію там. Таким чином, та вода, яка зараз подається в Крим із Новокаховської ГЕС – перетворить його у болото,

– пояснює Володимир Мочанов.

"Але є й проблема Херсону на Лівобережжі, адже там території перебувають на зрошенні і вони можуть залишитись без нього. Також може бути небезпека для Запорізької АЕС, бо може не вистачити висоти водосховища для потрібного рівня води в охолоджувач АЕС, що також може привести до зупинки реакторів", – все ж додає Мочанов.

Як окупанти можуть перетворити воду в Криму на болото – дивіться відео