Частина людей тікає на окуповані території, бо тут росіяни бомблять, а ми там – ні, – Гайдай

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю "Лівому Берегу", чому українці втікають на окуповані території. Він впевнений, що вони це роблять лише тому, що саме нашу територію обстрілюють.

Він розповів журналістам, що частина українців дійсно змушена була перебратися на окуповані території. Але це вони зробили не тому, що проросійсько налаштовані.

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Люди рятуються від обстрілів усіма можливими способами

Сергій Гайдай зауважив: люди чітко розуміють, що нас тут бомбардують, а Сватове – ні. Тож вони просто рятуються від обстрілів усіма можливими способами.

Комусь вдалося виїхати за кордон на власному транспорті. Також, додав глава Луганської ОВА, вдалося вивезти 12 – 14 тисяч людей за період війни.

Ми двічі отримували режим тиші, у такі дні ми вивозимо приблизно дві тисячі людей. Але режим тиші дають дуже рідко,

– підкреслив він.

Очільник області додав, що щодня приблизно 400 – 500 людей вибираються з Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного на автобусах. Натомість з Попасної виїхати дуже складно. Так, звідти виїжджала родина і в її машину влучив ворожий снаряд.

Водночас він додав, що покидати свої домівки хоче лише незначна частина мешканців. Решта ж переховується в укриттях і підвалах, щоб врятуватися від ворожих снарядів.

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