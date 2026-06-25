У столиці частково запроваджені екстрені відключення світла, розповіли у компанії.

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Чому у Києві немає світла?

Екстрені відключення ввели наразі лише на лівому березі Києва за командою Укренерго.

До слова, в Укренерго зауважили, що споживання електроенергії в Україні зростає. Причина – спекотна погода на всій території країни, через що люди часто вмикають кондиціонери.

Фахівці радять перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00. Особливо ощадливими варто бути у вечірні години – з 18:00 до 22:00. У цей час не слід вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.