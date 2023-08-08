В частині областей України оголошували повітряну тривогу: існувала загроза балістики

У ніч на 8 серпня в частині регіонів України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння.

Тривога почала ширитися областями близько о 00:32. наразі повідомляють про вибухи у Запорізькій області.

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Частина регіонів під загрозою балістичних ударів

Росіяни обстріляли Покровськ: що відомо

Першим про обстріл Покровська повідомив Володимир Зеленський. Він заявив, що росіяни завдали два ракетних удари по багатоповерхівці у місті на Донеччині.

Станом на 00:30 відомо про 7 жертв та 57 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. Серед поранених одна дитина 11 років. Також поранення отримали 9 поліцейських, працівник місцевої адміністрації та військовий

Під час обстрілу поранення отримав поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він приїхав на місце атаки, але ворог цинічно завдав 2 ракетного удару. Володимир отримав уламкові поранення й нині перебуває на операції.

У Покровську загинув 52-річний заступник глави ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. Половину свого життя він віддав рятувальній службі. Ще 5 рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Журналіст Денис Казанський припускає, що росіяни хотіли повторити долю краматорської піцерії. За його словами, на першому поверсі обстріляного житлового будинку в Покровську розташований ресторан "Корлеоне", в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт.

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