В частині областей України оголошували повітряну тривогу: існувала загроза балістики
8 серпня 2023, 00:57Читать новость на русском
У ніч на 8 серпня в частині регіонів України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння.
Тривога почала ширитися областями близько о 00:32. наразі повідомляють про вибухи у Запорізькій області.
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Частина регіонів під загрозою балістичних ударів01:51 Скасували повітряну тривогу й в Дніпропетровській області. 01:21 В Україні почалися відбої – майже в усіх областях скасували повітряну тривогу. "Червоною" лишається лише Дніпропетровщина.:00:52 Загроза застосування балістики поширилася й на Кіровоградську та Черкаську області. 00:34 Тривога поширилася на Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області. 00:33 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.00:32 Тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
Росіяни обстріляли Покровськ: що відомо
- Першим про обстріл Покровська повідомив Володимир Зеленський. Він заявив, що росіяни завдали два ракетних удари по багатоповерхівці у місті на Донеччині.
- Станом на 00:30 відомо про 7 жертв та 57 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. Серед поранених одна дитина 11 років. Також поранення отримали 9 поліцейських, працівник місцевої адміністрації та військовий
- Під час обстрілу поранення отримав поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він приїхав на місце атаки, але ворог цинічно завдав 2 ракетного удару. Володимир отримав уламкові поранення й нині перебуває на операції.
- У Покровську загинув 52-річний заступник глави ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. Половину свого життя він віддав рятувальній службі. Ще 5 рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
- Журналіст Денис Казанський припускає, що росіяни хотіли повторити долю краматорської піцерії. За його словами, на першому поверсі обстріляного житлового будинку в Покровську розташований ресторан "Корлеоне", в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт.