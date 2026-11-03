В частині областей України запровадили екстрені відключення світла

Вранці 3 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. В частині регіонів ввели екстрені відключення світла.

Під час аварійних відключень графіки не діють. Про це повідомили в ДТЕК, АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" й АТ "Чернігівобленерго".

Що відомо про обмеження електроенергії?

У вівторок, 3 листопада, Росія атакувала Україну ракетами. У деяких областях запровадили екстрені відключення світла.

ДТЕК повідомила, що у Києві, на Київщині та на Дніпропетровщині за командою Укренерго запровадили екстрені відключення. У разі змін, компанія повідомить у телеграм-каналі.

Також графіки аварійних відключень ввели на Сумщині. Причиною заходів є пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії країни-агресорки.

Черга при ГАВ відображається на сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Відключення" за вашою адресою. А також в особистому кабінеті "E-Svitlo". Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних,

– написали в АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО".

Вони додали, що при ГАВ немає визначеного часу відновлення розподілу електроенергії, бо це аварійна ситуація.

Окрім того, обмеження споживання електроенергії запровадили на Чернігівщині. В області застосували 1 чергу Графіка аварійних відключень. У АТ "Чернігівобленерго" наголосили, що ГАВ діє до окремого розпорядження НЕК "Укренерго".

Зазначимо, в Офісі Президента повідомляли, що російські війська готували новий масований удар по українській енергетичній системі та ключових об'єктах логістики. Ворог розраховує на зміщення уваги міжнародної спільноти через вибори у США, які відбудуться у вівторок, 3 листопада.