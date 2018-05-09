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Частину приміщень стадіону "Чорноморець" виставили на продаж

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Стадіон
Стадіон "Чорноморець"

На сайті офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro опубліковано інформацію про продаж частини приміщень стадіону "Чорноморець" в Одесі.

Загалом мова йде про нежитлові приміщення прощею понад 80 тисяч квадратних метрів на стадіоні "Чорноморець". Стартова ціна – майже 1,14 мільярда гривень. Які саме приміщення виставлені на аукціон – не зазначається.

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Варто зазначити, що у приміщенні стадіону "Чорноморець", окрім самого поля, підтрибуних приміщень та трибун, діє готель "Чорне море", бізнес-центр "Шевченківський", фітнес-центр, Одеський музей футболу.

Продавцем нерухомості виступає "Імексбанк", який свого часу був генеральним спонсором футбольного клубу "Чорноморець", а почесний президент банку Леонід Клімов – президентом футбольного клубу. Однак після 2014 року у банку розпочалися фінансові проблеми, після чого там була введена тимчасова адміністрація від НБУ. 27 травня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про ліквідацію "Імексбанку".

Зазначимо, що одеський "Чорноморець", який грає на цьому стадіоні, зараз перебуває на дні турнірної таблиці УПЛ і бореться за збереження місця у елітному дивізіоні на наступний сезон.

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Теги: Новини спорту Новини Одеси ProZorro
Джерело: 24 Канал
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