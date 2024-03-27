Вже сьогодні були облави: кого тепер росіяни масово відловлюватимуть на фронт

У Росії триває прихована мобілізація. Кремль все ще боїться роздавати повістки у великих російських містах, тож зараз у зоні ризику опинилася ще одна малозахищена категорія мешканців країни-агресора.

Владіміра Путін вирішив відправляти на війну в Україну трудових мігрантів. Політолог Руслан Айсин пояснив 24 Каналу, як Кремль цинічно використовує цю верству населення та яке значення вона має для Росії.

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Мігранти у зоні ризику

На думку політолога, частина трудових мігрантів з Росії таки відправиться на війну. Однак цим людям треба пояснювати, що путінський режим їх використовує й, пішовши на війну вони просто стануть частиною українського чорнозему.

Я багато випадків знаю, як цих людей просто обманювали вербувальники. Під масою "хороших" людей насправді переховувалися спецслужби. Ці люди дуже наївні та вірять всьому,

– мовив Айсин.

За його словами, є багато випадків, коли навіть не повертають трупи та не дають родичам можливості поховати їх. Тож, принаймні на півтора – два тижні мігрантам краще залягти на дно й не попадатися на очі працівникам державних структур Росії.

"Уже сьогодні були облави у Підмосков'ї на великих підприємств. У чоловіків просто запитували військові квитки, паспорти. Якщо новонабутий паспорт громадянина Росії, то відразу забирали й ешелонами відправляти", – додав політолог.

Іншої працездатної сили у Росії немає

Мінпраці Росія пропонує обмежити терміни трудових договорів з мігрантами. У країни-агресора проблема, що навіть до війни офіційно російська влада говорила про необхідність понад мільйона трудових мігрантів.

Через 2 роки так званої "сво" ця цифра збільшилася, тому що багато людей померли. Відповідно вони були забрані з цих економічних сфер,

– зазначив Айсин.

Кремль залежить від мігрантів, на них все тримається. Адже вони не тільки займаються прибиранням приміщення чи вулиць, а працюють на виробництвах, заводах, фабриках тощо.

За його словами, загалом мігранти – це єдина серйозна працездатна сила, тому що іншої у Росії немає. Особливо, у великих містах, адже москвичі, петербуржці не працюють руками. Їм більше до вподоби сидіти в кафе або займатися "креативними справами".

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