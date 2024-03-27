Вже сьогодні були облави: кого тепер росіяни масово відловлюватимуть на фронт
У Росії триває прихована мобілізація. Кремль все ще боїться роздавати повістки у великих російських містах, тож зараз у зоні ризику опинилася ще одна малозахищена категорія мешканців країни-агресора.
Владіміра Путін вирішив відправляти на війну в Україну трудових мігрантів. Політолог Руслан Айсин пояснив 24 Каналу, як Кремль цинічно використовує цю верству населення та яке значення вона має для Росії.
Читайте також Дуже дивна схема: чи може теракт під Москвою мобілізувати росіян на війну
Мігранти у зоні ризику
На думку політолога, частина трудових мігрантів з Росії таки відправиться на війну. Однак цим людям треба пояснювати, що путінський режим їх використовує й, пішовши на війну вони просто стануть частиною українського чорнозему.
Я багато випадків знаю, як цих людей просто обманювали вербувальники. Під масою "хороших" людей насправді переховувалися спецслужби. Ці люди дуже наївні та вірять всьому,
– мовив Айсин.
За його словами, є багато випадків, коли навіть не повертають трупи та не дають родичам можливості поховати їх. Тож, принаймні на півтора – два тижні мігрантам краще залягти на дно й не попадатися на очі працівникам державних структур Росії.
"Уже сьогодні були облави у Підмосков'ї на великих підприємств. У чоловіків просто запитували військові квитки, паспорти. Якщо новонабутий паспорт громадянина Росії, то відразу забирали й ешелонами відправляти", – додав політолог.
Іншої працездатної сили у Росії немає
Мінпраці Росія пропонує обмежити терміни трудових договорів з мігрантами. У країни-агресора проблема, що навіть до війни офіційно російська влада говорила про необхідність понад мільйона трудових мігрантів.
Через 2 роки так званої "сво" ця цифра збільшилася, тому що багато людей померли. Відповідно вони були забрані з цих економічних сфер,
– зазначив Айсин.
Кремль залежить від мігрантів, на них все тримається. Адже вони не тільки займаються прибиранням приміщення чи вулиць, а працюють на виробництвах, заводах, фабриках тощо.
За його словами, загалом мігранти – це єдина серйозна працездатна сила, тому що іншої у Росії немає. Особливо, у великих містах, адже москвичі, петербуржці не працюють руками. Їм більше до вподоби сидіти в кафе або займатися "креативними справами".
Часткова мобілізація у Росії: останні новини
- У Росії стали пустими тюрми. Адже нещодавно набув чинності закон, згідно з яким на фронт забирають людей, яких нещодавно арештували. До того ж там не вистачає 20% кадрів, бо на так званій "сво" працівники можуть більше заробити.
- Речник диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що так звана "сво" в Україні завершилася і розпочалася війна. Очевидно, у такий спосіб Кремль готує росіян до мобілізації.
- Водночас в Офісі Президента наголосили, що країна-агресорка проводить мобілізацію вже 2 роки. Тому заяви про збільшення кількості окупаційних військ мають на меті посіяти паніку серед українців.