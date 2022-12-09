В одному з районів Москви військкомат влаштував облаву на призовників

У "другої армії" світу стрімко закінчується жива сила. Тож, попри заяви Кремля про завершення часткової мобілізації, військкомати не припиняють полювання на росіян.

Так, правозахисники "Меморіалу" заявили, що військкомат Тверського району Москви влаштував облаву на призовників.

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За їхніми даними, понад 10 осіб були схоплені на вулиці. Їх доставили до військкомату.

Чоловіків хапали просто на вулиці і навіть на роботі – одного забрали з кав'ярні. Поліцейські зняли з себе розпізнавальні знаки і не представилися,

– повідомили правозахисники.

Відомо, що станом на вечір 9 грудня їх досі утримували у військкоматі. Близькі одного із затриманих розповіли нашим юристам, що до нього застосовували силу і змусили пройти медогляд. Зв'язку ні з ким із чоловіків немає.

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Російський президент, попри шалені втрати своїй армії, впевнений, що "спецоперація" йде за планом. За його словами, у Росії "все стабільно" на фронті та жодних "питань і проблем" в російської армії та кремлівського командування немає.

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Тим часом росіяни придумали ще один креативний спосіб, як уникнути мобілізації. У Москві 19-річний призовник вистрибнув з вікна, щоб не їхати на війну.

Натомість у ГУР Міноборони заявляють, що Кремль не хоче сприймати реальність, тому там почали підготовку до мобілізації 17-річних юнаків з тимчасово окупованих територій України. Як заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, Росія навіть розуміючи, що перемога у війні їй явно не світить, намагається будь-якими методами бодай якось змінити ситуацію.