Мобілізація у Росії закінчилася лише на словах: чоловіки досі отримують повістки

28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що країні-агресорці вдалося мобілізувати необхідну кількість чоловіків, а відтак заходи щодо "часткової мобілізації" завершені. Однак як зазвичай у Росії розходиться те, що написано на папері, з тим, що відбувається насправді.

Мобілізацію скасували на словах

Так, у мережі появилось фото повістки, виданої жителю Уфи. У ній зазначено, що той повинен з'явитися до військового комісаріату 17 листопада.

До теми Зеленський відреагував на заяви про завершення "часткової мобілізації" в Росії

Цю повістку йому видали безпосередньо у військкоматі, куди запросили телефоном. Тож тепер росіянин зобов'язаний пройти відбір на мобілізацію, яка буцімто закінчилась

Повістку чоловіку вручили у військкоматі, куди його запросили телефоном. Хлопець подумав: міністр оборони оголосив про виконання мобілізаційного завдання, тож боятися нема чого і можна сходити у військкомат. Однак насправді все сталося трохи інакше,

– зазначили в одному з телеграм-каналів.

Шойгу оголосив про завершення мобілізації

Про завершення мобілізації Шойгу розповів на зустрічі з диктатором Путіним. За його словами:

13 тисяч чоловіків буцімто пішли у лави російської армії добровільно,

82 тисячі мобілізованих після "проходження підготовки" вже на фронті,

218 тисяч зараз проходять навчання на полігонах.

Тобто мобілізували саме 300 тисяч осіб, як й було заплановано спочатку. Також він обмовився, що військкомати продовжуватимуть набирати людей, але уже не за повістками, а лише добровольців та тих, хто хоче проходити службу за контрактом. Тож тепер мобілізацію у Росії називатимуть "хвилями добровольців".

Що цікаво, Шойгу оголосив про скасування мобілізації саме перед осіннім призовом, під час якого планують набрати ще 120 тисяч осіб. Кремль запевняє, що строковиків не відправлятимуть на фронт, але всім й так зрозуміло, чого важать обіцянки з Москви.

Чому повістки надходять й далі

У росЗМІ появилась інформація, що попри заяви міноборони Росії мобілізація триватиме доти, доки диктатор не підпише відповідне рішення про її скасування. Це прописано у законодавстві країни-агресорки. А до того слова жодних чиновників не матимуть жодної ваги, а міноборони може у будь-який момент надати регіонам нові плани мобілізації, після чого знову роздаватимуть повістки.

Також у ЗМІ припускають, що Путіну невигідно підписувати цей документ й через інші причини, адже цей підпис

дасть можливість звільнитися за своїм бажанням усім контрактникам, адже контракти про проходження військової служби продовжують свою дію "до закінчення періоду часткової мобілізації",

означатиме демобілізацію новобранців, адже мобілізовані після 21 вересня росіяни мають статус військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

Однак також підкреслили, що оскільки мобілізацію в Росії оголосили вперше після Другої світової війни, то й чіткої нормотворчості щодо неї немає. А відтак Путін має у цьому питанні самі широкі повноваження.