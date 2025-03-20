Усе буде летіти далі, – Зеленський розповів, коли удари Росії можуть припинитися

Попри обіцянки Владіміра Путіна призупинити удари по енергетичній інфраструктурі, Росія знову запустила по Україні більше 100 "Шахедів" увечері 19 березня. Володимир Зеленський розповів, коли агресор може припинити подібні атаки.

Український президент спілкувався з журналістами на онлайн-брифінгу щодо актуальних дипломатичних зусиль того ж дня, передає 24 Канал. Змінити все може зустріч у Саудівській Аравії.

Дивіться також Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди" за допомогою "новітнього засобу"

Що розповів Зеленський

Президент України висловив сподівання на зустріч у Саудівській Аравії, що може відбутися вже найближчими днями для координації кроків до миру. Її анонсували після телефонної розмови Зеленського з Дональдом Трампом 19 березня.

Поки ми не домовимося, поки не буде відповідного документу щодо навіть часткового припинення вогню, я думаю, все буде летіти,

– сказав український лідер.

Нагадаємо, США та Росія також домовилися провести двосторонню зустріч "технічних груп" в Ер-Ріяді для обговорення часткового припинення вогню. У ній Україна не братиме участь.

За словами радника американського президента з нацбезпеки Майка Волца, делегації планують зосередитися на "впровадженні та розширенні часткового припинення вогню", якого Трамп буцімто вже добився від Росії.