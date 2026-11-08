У Києві частково відновили рух Північним мостом

У Києві 8 листопада частково відновили рух транспорту Північним мостом. Проїзд дозволили з обмеженнями після нещодавньої атаки.

Висновки науковців після технічного обстеження споруди дозволили безпечно повернути транспорт на переправу, зазначив у телеграм-каналі Віталій Кличко.

Як організовано рух Північним мостом

Схема проїзду через переправу наразі передбачає чіткі правила для водіїв:

з лівого на правий берег відкрита одна смуга виключно для громадського транспорту;

з правого на лівий берег діють дві смуги, якими можуть рухатися як автобуси, так і легкові автомобілі.

Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів.

Аби збільшити пропускну здатність транспортних артерій столиці, фахівці готують додаткові рішення. Зокрема, найближчими днями на мосту Патона планують організувати реверсивний рух.

Проїзд Північним мостом закривали після того, як уночі 7 листопада росіяни пошкодили переправу під час повітряного удару.

Тим часом президент Зеленський 8 листопада дав доручення підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва.