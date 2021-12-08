Частково визнане Косово подасть заявку на вступ до ЄС

Косово заявило, що збирається подати заявку на вступ до Євросоюзу. Щоправда, в ЄС наголошують на важливості угоди про нормалізацію відносин між Косово та Сербією.

Косово повідомило про намір подати заявку на членство. Така заява пролунала за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косово.

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Під час засідання наголосили на важливості діалогу між Приштиною та Белградом, а також – на досягненні "всеосяжної юридично зобов'язувальної угоди про нормалізацію відносин" між Косово та Сербією.

Резюмували: це важливо, аби Косово та Сербія просувалися своїми європейськими шляхами. Проте усі минулі домовленості необхідно дотримуватися та виконувати.

Що треба знати про статус Косово

Косово – країна на Балканах. Вона визнана тільки частково. 92% населення Косова становлять албанці.

Сербія втратила контроль над Косово в 1999 році після бомбардування НАТО. У лютому 2008 року парламент країни проголосив незалежність від Сербії.

Проте остання заявила, що ніколи не прийме такого рішення. Незалежність країни визнали 98 країн-членів ООН. Україна – не у цьому переліку.

У вересні 2021 року сталась ескалація на кордоні між Сербією та Косовом.

З 2014 року ЄС веде переговори про вступ із Сербією. Проте наголошують, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

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