Частково зруйновані 2 поверхи: моторошні фото наслідків удару по Чернігову

Російські війська пізно ввечері 15 березня атакували Чернігів. Там всю ніч тривала ліквідація наслідків нічної атаки "Шахедів".

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів подробиці про наслідки ворожої атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис глави ОВА.

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Ворог атакував Чернігів

Відомо, що на місці зараз працює команда рятувальників. Глава ОВА розповів, що триває розбір зруйнованих конструкцій. Працюють піротехніки ДСНС.

Як відомо, ворожий безпілотник влучив у 5-поверхівку, частково зруйновані 2 поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору. На щастя, обійшлось без постраждалих,

– ідеться в повідомленні.

Також в ОВА показали моторошні кадри цинічної атаки ворога по Чернігову.

Окупанти атакували "Шахедами" Чернігів / Фото ДСНС, поліція Чернігівської області

Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако прокоментував цинічні дії ворога.

"Тривожні дні для всіх чернігівців. Два дні, три атаки ворога на різні райони міста. Вистоїмо! Головне, що всі живі", – написав він у телеграмі.

Нагадаємо, що також в ніч проти 15 березня росіяни вдарили по Чернігову. Місцева влада повідомляла про влучання та пожежу: ціллю ворога стали дев'ятиповерхівка та автостоянка.