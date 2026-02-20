Близько 70% суддів Майдану або досі на посадах, або втекли в почесну відставку з чималим довічним утриманням за наші гроші. Про це пише Михайло Жернаков.

До теми "Суддя Майдану" отримує пожиттєву "пенсію" за кошти українців

Зло, яке "не розсмокчеться"

Колишній заступник голови ОАСК Аблов, який зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан (що юридично стало основою для подальшого насильства) не просто досі не звільнений. Ми досі платимо йому чималу зарплату.

А в лютому 2022 року, нагадаю, той самий Аблов ухвалив рішення про фактичне повернення Віктора Януковича для російських військових, які мали зайти в Київ танками. Більш наочної ілюстрації про непокаране зло, напевно, годі й шукати.

Але карати пособників ворога держава і далі не квапиться.

Ба більше, в тих рідкісних випадках, де бодай їхнього звільнення вдалося досягти (як от з Павлом Вовком) – докладається чимало зусиль, аби розвернути все назад.

Досі ми чуємо, що ніяких заходів очищення судів більше не треба. Що все має відбуватися "еволюційним шляхом". Що якось "усе розсмокчеться".

Не розсмокчеться. Бо ворог – досвідчений і підступний. Бо жити з цими метастазами і сподіватися на диво – це не еволюція, а прямий шлях до зникнення.

Тому лікування необхідне, яким би інвазивним і болісним воно не було.

Змінимося або загинемо.