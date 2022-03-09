Чат-бот для переселенців перезавантажив свою роботу: чим може допомогти
9 березня 2022 , 16:48Читать новость на русском
Джерело:фейсбук МВС України
Юридичний порадник для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повністю перезавантажив свою роботу. Чат-бот виконує різні функції.
Серед них: інформація про доступне житло, робочі аптеки та магазини, особливості виїзду та перебування за кордоном, проїзд блокпостів та евакуацію, відновлення особистих документів, виплату пенсії тощо.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Чат-бот працює цілодобово на базі найпопулярніших соцмереж в Україні.
Де скористатися сервісом:
- Viber: https://cutt.ly/zzeWP2q
- Telegram: https://cutt.ly/qzeW2sX
- Facebook (Messenger): http://m.me/IDP.legal.aid
- Завітайте на сторінку "Юридичний порадник для ВПО" у Facebook: https://www.facebook.com/IDP.legal.aid/
- Відвідайте сайт проєкту: https://chatbot.r2p.org.ua/
Крім того, щоденно можна отримати консультацію від юристів з 7:00 до 22:00 за телефонами гарячої лінії БФ "Право на захист":
- VODAFONE: +38 (099) 507 50 90
- KYIVSTAR: +38 (068) 507 50 90
- LIFECELL: +38 (093) 507 50 90
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Може зацікавити – Україна проти Росії: як давно триває військове протистояння "братських" народів: дивіться відео