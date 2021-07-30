Чаус є носієм надважливої інформації, – Бутусов про епопею навколо судді-втікача

Українського суддю Миколу Чауса, якого невідомі викрали в Молдові, знайшли. Національне антикорбюро нібито звернулося до поліції з вимогою затримати суддю і тих спецслужбовців, які його забрали.

Микола Чаус "знайшовся"

30 липня одіозного суддю Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Чауса, якого забрала до райвідділку поліції, відбила Служба безпеки України і відвезла у невідомому напрямку.

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Національне антикорупційне бюро України нібито звернулося до поліції з вимогою затримати Чауса. Бутусов зауважив, що свідчить про те, що між СБУ та НАБУ відбувається боротьба.

Чаус носій дуже важливої інформації. Від нього залежить доля кількох кримінальних проваджень. Намагається бути корисним для нової влади,

– підкреслив він.

Після того, як відбулось викрадення судді Чауса, у владі почали вирішувати, що робити з ним в Україні. На думку журналіста, єдиним логічним способом було б видати його НАБУ, він – хабарник, який втік після отримання підозри.

Крім того, є рішення суду про його затримання. За словами Бутусова, це був би найпростіший та логічний спосіб. Він припустив, що Чаусу у СБУ можуть пред'явити незаконний перетин кордону.

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