Чавлять гусеницями та змішують з землею: на Херсонщині окупанти знищують зерно

На окупованих територіях України загарбники продовжують вражати своєю нелюдською поведінкою. Зокрема, на Херсонщині поки люди шукають, чим прогодувати себе та сім'ю – рашисти знищують зерносховища.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент з Кривого Рогу, посилаючись на свідчення біженки з Херсонської області. Він підкреслив, що окупанти просто відкрито знущаються з людей.

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Чавлять технікою зерно

За його словами, в окремих захоплених районах області люди не мають, що їсти. Водночас окупанти за допомогою танків та важкої техніки руйнують зерносховища, у яких зберігали посадковий матеріал.

"Вони розвалюють стіни сховищ, а потім чавлять гусеницями техніки зерно та змішують його з землею. Усе це, щоб люди не могли зробити посіви на полях і навіть прогодувати себе та своїх рідних", – розповів журналіст.

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