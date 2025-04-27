Воював на Донеччині та Курщині: ЗСУ ліквідували комбата з "Ахмату" Бувайсара Умханова

Українські військові ліквідували в Курській області військового з Чечні, який воював на боці Росії. Країна-агресорка вже визнала, що за час повномасштабної війни проти України загинули щонайменше 235 найманців з Чечні.

Про це пише 24 Канал на повідомлення окупантів.

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Бійці ЗСУ ліквідували чергового воїна "Ахмату"

47-річний військовий на ім'я Бувайсар Умханов загинув 24 квітня внаслідок боїв з українськими Силами оборони на Курському напрямку. Він служив на посаді командира батальйону 4 бригади спецназу "Ахмат", що підпорядковується російському міністерству оборони. Російські ЗМІ пишуть, що окупант загинув внаслідок удару по командному пункту російських військ.

Про втрату заявив командир формування "Ахмат" Апті Алаудінов. Боєць родом із Чеченської Республіки виконував злочинні накази Кремля.

Загинув наш брат Бувайсар Хасанович Умханов, позивний Тарзан,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що Умханов був уродженцем станиці Гребенської Шовківського району Чеченської Республіки.

Колишній підлеглий Бувайсара Умханова Алєксандр Воложанін писав у мережі, що він під його керівництвом воював під Сєвєродонецьком. Ліквідований окупант, за його словами, першим увійшов до міста та боровся з українськими захисниками. Російський військовий говорить, що Умханов – "герой та супервоїн".

Бувайсар Ухманов також внесений до бази "Миротворець" за причетність до геноциду українського народу та участь в бойових діях проти України. Там також вказується, що окупант був одним із тих, хто навесні 2022 року брав участь у вбивствах мирних жителів, грабежах, розбоях і мародерстві.

Нагадаємо, хоча Росія й заявила, що ЗСУ відходять з Курської області, але ця інформація неправдива. Наразі українські бійці успішно там активізувалися та завдають значних втрат противнику. Так нещодавно на цьому напрямку воїни знищили групу морпіхів 810 бригади Росії.